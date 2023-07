Amerického lékaře, který zneužil přes 300 gymnastek, ve vězení desetkrát bodli

Americký lékař Larry Nassar byl v neděli několikrát pobodán spoluvězněm ve věznici Coleman na Floridě. Podle americké televize CNN měl být Nassar bodnut celkově desetkrát, dvakrát do krku, dvakrát do zad a šestkrát do hrudníku. Jak uvedla agentura AP, Nassar by měl být ve stabilizovaném stavu.

Foto: Profimedia.cz Americký lékař Larry Nassar při soudním řízení

Článek Za mříže ho soud poslal před pěti lety poté, co byl odsouzen za sexuální zneužívání několika stovek mladých gymnastek. Napadení Nassara v neděli odpoledne potvrdil americký Federální úřad pro vězeňství. Totožnost vězně, který za útokem stojí, ovšem nechtěl úřad z důvodu bezpečnosti komentovat. „Reagující personál okamžitě zahájil život zachraňující opatření,“ uvedl mluvčí úřadu Benjamin O’Cone. „Vězeň (Nassar) byl záchranáři převezen do místní nemocnice k dalšímu vyšetření,“ dodal O’Cone. Podle něj byl navíc případ předán americké FBI, která zahájila interní vyšetřování. Až 175 let za mřížemi Nassar byl odsouzen až ke 175 letům vězení za zneužívání mladých amerických gymnastek, které mu byly svěřeny do péče, a to včetně zlatých olympijských medailistek Simone Bilesové, Aly Raismanové nebo McKayly Maroneyové. Jeho odsouzení následovalo po týdenním soudním slyšení, během kterého vyprávělo své příběhy 160 jeho obětí, z nichž většina byla v době zneužívání nezletilá. Od Nassarova skandálu změnil Americký gymnastický svaz své vedení a požádal o vyhlášení bankrotu, a to kvůli tíze žalob podaných stovkami žen, které bývalý týmový lékař sexuálně zneužíval. Lékařův bývalý zaměstnavatel, Michiganská státní univerzita, se se zneužitými sportovkyněmi dohodl na mimosoudním vyrovnání ve výši 500 milionů dolarů (asi 11 miliard korun). Na mimosoudním vyrovnání se se ženami dohodl i Americký gymnastický svaz a Americký olympijský a paralympijský výbor, který podle agentury Reuters poškozeným vyplatil dohromady 380 milionů dolarů (asi 8 miliard korun). Andrew Tate oficiálně obviněn ze znásilnění a obchodování s lidmi Zahraniční