Americké letectvo otestuje prototyp nově tvarovaného transportního stroje

JetZero dostane na postavení a otestování prototypu v příštích čtyřech letech 235 milionů dolarů, uvedl server Defense One .

Samokřídla, která jsou mohutnější ve střední části, kde se může přepravovat náklad, jsou úspornější, ale dosud se neprosadila, protože by se pro ně musela přizpůsobit celá infrastruktura nakládání a vykládání nebo nastupování a vystupování cestujících. Zvažují se však i pro dopravní letadla, jak ukazují studie Airbusu.

JetZero oznámilo v dubnu, že spolupracuje s firmou Northrop Grumman na takto koncipovaném tankovacím letadle Z-5, což má zvýšit naděje zbrojovky, že by právě ona mohla nové tankery vyrábět.

Letectvo ale o této koncepci uvažuje, protože je úspornější a navržený tanker Z-5 by umožnil nést při stejném maximálním doletu až dvojnásobné množství paliva oproti nyní dodávaným tankerům Boeing KC-46. Má mít poloviční hmotnost a potřebuje poloviční výkon motorů.

Letectvo si plánuje do roku 2029 pořídit 179 tankovacích letadel KC-46, které mají nahradit stroje KC-135 ze šedesátých a sedmdesátých let. Dodávky však váznou, stroje měly opakované problémy a už se ukázalo, že letectvo bude potřebovat dalších 75 tankovacích letadel, ať už od Boeingu, nebo od konkurence.

Kendall navíc upozornil, že takto tradičně koncipované tankery musejí zůstávat v bezpečné vzdálenosti od oblasti bojů, což je problém: „Aby taktické bojové letouny operovaly efektivně, musejí tankovat pár set mil od místa nasazení.“ Jinak totiž musejí nést přídavné nádrže na úkor části zbraní. „Potřebujeme tankery, které se mohou dostat do míst, kde jsou nyní ohrožené,“ dodal Kendall.

Nové tankery NGAS, které by se měly dodávat od roku 2040. by měly proto mít i vlastnosti stealth – tedy být hůře detekovatelné radary. A to právě umožňuje koncepce samokřídla, jak ukazují bombardéry B-2 Spirit.