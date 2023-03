Američana propustili z vězení po 25 letech. Seděl neprávem za vraždu

Podle serveru The Indianapolis Star dodatečné prošetření jeho případu také odhalilo, že vyšetřovatelé zatajili klíčové důkazy nasvědčující tomu, že za vraždou stál někdo jiný.

Sedmačtyřicetiletý Američan byl původně odsouzen na 61 let. Ve vězení nakonec strávil 25 let, z toho deset let na samotce.