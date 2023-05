Aktivisté zaneřádili ikonickou Fontánu di Trevi. Turisté jim hlasitě nadávali

Basta con queste assurde aggressioni al nostro patrimonio artistico. Oggi imbrattata la #FontanadiTrevi . Costoso e complesso il ripristino, sperando che non ci siano danni permanenti. Invito gli attivisti a misurarsi su un terreno di confronto senza mettere a rischio i monumenti.

Římský starosta Roberto Gualtieri protest odsoudil jako „absurdní útok na kulturní dědictví města“. „Klimatičtí aktivisté by měli hledat takové formy dialogu, které neohrožují památky. Vyčištění fontány si vyžádá 300 tisíc litrů vody, což je její kapacita. Je to velké a drahé plýtvání,“ zdůraznil. Současně vyloučil, že by černá tekutina poškodila mramor fontány.