Zveřejní v případě zvolení prezidentští kandidáti svůj majetek?

Do předvolebního studia Novinek zavítali všichni potvrzení uchazeči o Pražský hrad s výjimkou generála ve výslužbě Petra Pavla. Čelili sérii anketních otázek vztahujících se k výkonu prezidentské funkce či jejich pohledu na to, co by prezident měl, nebo neměl dělat. Jak se osmička dotazovaných kandidátů postavila k případnému zveřejnění svého majetku, se podívejte ve videu.