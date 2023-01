Příští prezident vzejde z trojlístku Babiš, Nerudová a Pavel, ukazují průzkumy

Nejvyšší průměrné podpoře se z nejvážnějších uchazečů těší díky silnému voličskému jádru bývalý ministerský předseda Babiš, kterého by podle listopadových a prosincových průzkumů volilo v prvním kole 24,5 procenta až 30,1 procenta lidí. Na 31,7 procenta, které by získal počátkem července podle agentury Ipsos , ale Babiš v posledních měsících nedosáhl. Nejmenší počet rozhodnutých voličů (17 procent) měl Babiš podle průzkumu agentury STEM/MARK na přelomu září a října.

Pavel, jehož podpora se podle posledních průzkumů pohybuje od 23 procent do 28,7 procenta, na rozdíl od Babiše a Nerudové od července nikdy nebyl pod dvacetiprocentní hranicí voličských preferencí. Horní hranice podpory dosáhl generál v průzkumu agentury Median pro Mladou frontu Dnes v závěru loňského roku. Nejnižší podporu měl Pavel podle průzkumů stejné agentury v květnu až srpnu loňského roku, kdy by v prvním kole dostal 21 procent hlasů.

Nerudovou by podle průzkumů ze závěru loňského roku volilo 23,5 procenta až 28 procent lidí. Tohoto nejlepšího výsledku dosáhla podle listopadového průzkumu agentury Median, v posledním si však pohoršila. Podle červencového průzkumu stejné agentury by získala jen sedm procent hlasů a její podpora v průzkumech do konce října byla méně než dvacetiprocentní.

Na čtvrté místo mohou pomýšlet podle průzkumů senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer. Fischera by v listopadu a prosinci volilo 4,3 procenta až 6,4 procenta lidí, Hilšera 3,5 procenta až 5,1 procenta lidí. Hilšerovými konkurenty by mohli být poslanec SPD Jaroslav Bašta a odborářský předák Josef Středula. Zisk předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů se v průzkumech ze závěru roku pohyboval od 2,4 procenta do čtyř procent, Baštův od 2,5 procenta do 3,6 procenta. Poslední průzkum vyzněl lépe pro poslance SPD.