Pavel by po zvolení zamířil do Polska. Žehlit Babišovo faux pas

V případě svého zvolení prezidentem by Petr Pavel vyrazil na druhou zahraniční cestu do Polska. Uvedl to v úterý v souvislosti s mezinárodním skandálem, který způsobil jeho protikandidát Andrej Babiš (ANO) svými slovy o tom, že by v případě napadení Polska či pobaltských zemí nevyslal spojencům z NATO české vojáky na pomoc. Babiš sám později výrok korigoval.

Foto: Milan Malíček, Právo Petr Pavel

