Patřili k nejhlasitějším Pavlovým kritikům. Teď ho budou Kalousek a Blažek volit

„Kritérium předlistopadové minulosti je vyřešeno výsledky 1.kola. Nyní je tedy nezbytné hodnotit podle jiných kritérií a tam to v duelu Babiš - Pavel opravdu těžké není. Budu volit pana Petra Pavla a věřím, že si tak budou počínat i ostatní voliči D. Nerudové a pánů Fischera a Hilšera,“ oznámil na Facebooku Kalousek.

Volit Pavla se rozhodl i Blažek. „Spoluobčané rozhodli, poslali do druhého kola dva kandidáty. Andrej Babiš je svým podnikatelským a politickým stylem horším kandidátem, proto budu volit Petra Pavla,“ řekl Novinkám.

Stále mu však na Pavlovi vadí, jak přistupuje ke své minulosti. „Dosud nemá na své webové stránce v životopise uvedeno, že byl příslušníkem vojenské komunistické rozvědky od 23. srpna 1988. Je to doložené a já ty dokumenty publikoval. Očekával bych od budoucí hlavy státu, že bude mluvit věcně a pravdivě o tom, co dělal. Má stále příležitost to napravit a já doufám, že to udělá,“ dodal.

Minulost Pavla ve vojenské rozvědce KSČ a Babišovu spolupráci s StB nechtěl však historik porovnávat či hodnotit. „Každý byl v nějakém prostředí. Každý podporoval komunistický režim určitým způsobem,“ dodal Blažek.

Považuje za smutné, že se oba kandidáti, kteří se spolu ve druhém kole prezidentské volby utkají 27. a 28. ledna, staví ke své minulosti podobně. „Není to dobrá zpráva o české společnosti v rovině vyrovnávání se s minulostí. Lidé volí podle sebe, jsem historik a nechci jim radit. Je to každého věc. Respektuji i ty, kteří k volbám nepřijdou. Máme volební právo, ne povinnost. Z mého pohledu je Petr Pavel lepší kandidát, pro mě přijatelnější. Ale nemyslím, že když zvítězí ten či onen, že se tu zhroutí politický systém. To je nesmysl,“ dodal.

Foto: Milan Malíček, Právo Historik Petr Blažek.

Podle Kalouska Babiš způsobí destrukci

Podle Kalouska je však právě Andrej Babiš „hrozivé riziko destrukce právního státu“. „Riziko nekonečné šňůry mezinárodních ostud a naší hanby. Nesmí se stát prezidentem ČR,“ napsal na Facebooku.

Ještě před Vánoci přitom kritizoval i Pavla. Například za to, že jej potrápily znalosti pravomocí prezidenta. „Je zvláštní ucházet se o funkci, v jejíchž pravomocích se moc neorientuji,“ rýpl si Kalousek.

Nelíbilo se mu také, když se Pavel v prosinci vyjádřil v médiích, že váhá, koho by v duelu Danuše Nerudová a Andrej Babiš volil. „Pokud Petr Pavel váhá, koho by podpořil v případě duelu Babiš - Nerudová, je naprosto nevolitelný. Chápu, že komu představa Babiše na Hradě nevadí, může to vidět jinak,“ napsal na Facebooku. A na Twitteru si přisadil: „Zřejmě to u exkomunistů tak jasné není, krev není voda. Nejlépe tedy bude žádného exkomunistu nevolit.“

Zanedlouho poté Pavel uvedl, že by volil Nerudovou. Nakonec se však rozhodovat nemusel, vyhrál první kolo s 35,4 procenty, druhý skončil hned v závěsu s 35 procenty Babiš. Danuše Nerudová získala necelých 14 procent.

Po prvním kole pak na Twitter napsal: „Kritérium předlistopadové minulosti je vyřešeno výsledky prvního kola. Je nezbytné teď hodnotit podle jiných kritérií a tam to v tomto duelu opravdu těžké není. Proto budu volit generála Pavla“.

Kalousek ale mírnil svůj odmítavý postoj k Pavlovi ještě před výsledky prvního kola. Po debatě na televizi Nova například pochválil jeho slova o nástrojích boje s inflací s tím, že by je podepsal.