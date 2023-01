NYT: Politický nováček Pavel porazil populistu Babiše v prvních důležitých volbách roku v Evropě

Politický nováček Petr Pavel porazil populistického velkopodnikatele Andreje Babiše v prvních důležitých volbách tohoto roku v Evropě. Tak hodnotí sobotní výsledek českých prezidentských voleb americký deník The New York Times (NYT). Podle něj výsledek znamená neúspěch populismu a upevňuje pozici České republiky coby „rozhodného podporovatele Ukrajiny“. Další prestižní americký list The Washington Post napsal, že Pavlovo vítězství upevní také západní orientaci země.

Foto: Snímek obrazovky https://www.nytimes.com/ První letošní důležité volby v Evropě, píše NYT

