Duda si volal s Pavlem

Marcin Przydacz z kanceláře polského prezidenta k tomu dodal, že Duda měl s Pavlem telefonický rozhovor. „Byl to krátký, stručný a velmi dobrý rozhovor v dobré atmosféře. Prezidenti se vzájemně ujistili o svém odhodlání udržovat dobré polsko-české sousedské vztahy,“ řekl Przydacz. Připomněl, že Pavel během kampaně deklaroval, že Polsko bude druhou zemí, kterou by rád jako hlava státu navštívil hned po Slovensku. „Polská i česká strana dělají vše pro to, aby posílily pocit bezpečí svých občanů. Polsko-česká spolupráce, jakožto zemí na východním křídle NATO, je zde velmi důležitá,“ poznamenal Przydacz.