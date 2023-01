Pavel začal mobilizovat voliče do druhého kola

„Blížíme se k závěru prvního poločasu a rozhodně není důvod to slavit, spíše je důvod zahájit druhý poločas, který bude náročnější než ten první,“ prohlásil na tiskové konferenci k průběžným výsledkům Pavel.

„Lidé s velkou pravděpodobní vyslechli to volání po tom, pokud nechtějí jen nadávat na to, co nám vadí, a přišli rozhodnout sami,“ ocenil volební účast Pavel, který zároveň poděkoval všem, kteří k volebním urnám dorazili.