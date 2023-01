Fiala: Volební kampaň byla odporná

„Viděli jsme velmi nepříjemnou kampaň. Používaly se útoky na lidské vášně, vyvolávání strachu, lži, zpochybňování mezinárodních závazků a rozdělování společnosti. Myslím, že ta kampaň měla za cíl odradit některé méně rozhodné voliče. Když mluvíme o skutečně odporné kampani, kdy se používaly prostředky, které do slušné společnosti nepatří, tak o to víc by měli být lidé motivováni jít k volbám,“ prohlásil Fiala.