Diviš: Na rozdíl od Babiše bych nedopustil, aby v covidu umírali nevinní lidé

„Nikdy bych nedopustil to, aby umírali v covidu nevinní lidé. Tady byla covidová krize, oprávněně se říkalo, že se nesmí zahltit nemocnice pro banální operace, je potřeba vyhlásit nouzový stav. Když přicházely krajské volby nebo Vánoce, tak přišli epidemiologové a říkali premiérovi, že je potřeba to zavřít, pak ale přišli jeho mediální poradci a řekli, že by to mohlo znamenat méně procent v krajských volbách nebo by to mohlo naštvat lidi o Vánocích, a nouzový stav se neudělal,“ opřel se Diviš do Babiše za jeho počínání v době covidové krize.