Češi jsou připraveni Poláky při napadení bránit, ujistil Lipavský v polštině. Babiš se podle něj v kampani radikalizuje

Ještě před příchodem na jednání Lipavský na Twitteru napsal vzkaz v polštině, ve kterém stojí, že Češi dobře vědí, co znamená polské heslo „Za naši a vaši svobodu“.

Czesi bardzo dobrze wiedzą, co znaczy polskie hasło Za naszą i waszą wolność. Jesteśmy nie tylko sąsiadami, lecz również strategicznymi partnerami i Czesi zawsze będą gotowi bronić Polaków.

Babiš v televizní debatě, v níž se utkal s protikandidátem Petrem Pavlem, odpovídal na otázku moderátora, zda by Česko mělo poslat vojáky na pomoc Polsku či pobaltským státům, jež jsou českými spojenci v NATO, v případě jejich napadení.

„Ne, určitě ne. Já chci mír, já nechci válku. A v žádném případě bych neposílal naše děti a děti našich žen do války,“ uvedl.

Litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis pro změnu uvedl, že Litva článek 5 Severoatlantické smlouvy dodrží, pokud by napadeným státem byla Česká republika. Ke stejnému závazku se přihlásil i jeho estonský protějšek Urmas Reinsalu.

Po reakci, kterou výrok vyvolal, Andrej Babiš svá slova do pondělí několikrát korigoval. Na Twitteru napsal, že nechtěl na hypotetickou otázku odpovídat a že pokud by reálně k napadení došlo, pochopitelně by článek 5 dodržel.