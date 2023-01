Úspěšná kampaň i propad v průzkumech. Jak si vedla Danuše Nerudová před volbami?

Danuše Nerudová (44) je bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně, vysokoškolská pedagožka a ekonomka. Na této univerzitě získala v roce 2005 titul Ph.D., o čtyři roky později se na dalších pět let stala proděkankou, následující rok působila jako prorektorka celé univerzity. V obou funkcích stanula v rámci univerzity jako historicky nejmladší. Rektorkou byla v letech 2018 až 2022. Je vdaná za právníka Roberta Nerudu, má dvě děti.

Nerudová se v kampani prezentovala jako kandidátka, která představuje empatii, rovnost, lidskost a důstojnost. Jejím heslem bylo „změna, která nastartuje Česko“. Podporuje manželství pro všechny bez ohledu na sexuální orientaci, ekologii a ohledně války na Ukrajině jednoznačně stojí za napadenou zemí. V boji s dopady inflace zdůrazňuje přesně cílenou, nikoliv plošnou pomoc. V čele země by se zasadila o to, aby se nezapomínalo na regiony s nižší životní úrovní.

Ze všech kandidátů byla její kampaň na sociálních sítích považována za nejsilnější, snad i díky tomu si získala silnou podporu právě u mladších generací. Veřejně ji podpořilo několik známých osobností a celebrit. Ačkoliv kandiduje jako nezávislá, strany koalice Spolu ji zahrnuly do trojice podporovaných osob (společně s Petrem Pavlem a Pavlem Fischerem).

Častým heslem Nerudové bylo v kampani to, že na rozdíl od hlavních soupeřů (Andrej Babiš a Petr Pavel) se nemusí vyrovnávat s komunistickou minulostí (v roce 1989 jí bylo 10 let), naopak může své síly plně soustředit na budoucnost. S blížícími se volbami ale začaly na povrch vyplouvat kauzy z minulosti Nerudové spojené s její alma mater, Mendelovou univerzitou.

Nerudová si ale stojí za tím, že postupovala tak, jak měla a hlavní díl viny podle ní nese děkan. „Byla jsem hajná, co chytila pytláka,“ míní. Za svou jedinou chybu uznala, že nejednala rychleji, na povaze věci by to ale podle ní nic nezměnilo. Kauza ji proto podle jejích slov v kampani nepoškozuje, ačkoliv v posledních týdnech její podpora v předvolebních průzkumech značně poklesla a ani bookmakeři v její úspěch příliš nevěří.