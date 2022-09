Na severu Čech mocně posílila SPD

V zastupitelstvech v Liberci a Jablonci mělo hnutí Tomia Okamury do tohoto víkendu dohromady jednoho jediného zastupitele.

„V celé oblasti jsme posílili téměř šestinásobně, jsme s tím spokojení, je to velký úspěch,“ potěšilo lídra SPD v Liberci Svatopluka Holatu.

„Tady se potvrdilo to, co jsme předpokládali. Ceny energií i potravin drtí běžné voliče a ti nám dali hlas, aby tak vyjádřili nespokojenost s vládní politikou,“ vysvětluje si nebývalý nárůst Holata.

Vlastně podobně to vidí i zástupci tradičních stran a hnutí, které musel nástup SPD notně znepokojit.

Podle Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje a šéfa hnutí Starostové pro Liberecký kraj, byla velká část voličů naštvaná na to, do jaké se dostali osobní situace, a to nahrálo SPD.