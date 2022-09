Koho volit v Ostravě? Seznam kandidátů na primátora v komunálních volbách

1. Tomáš Macura (ANO)

Ve funkci primátora Ostravy už má Macura bohaté zkušenosti – zastává ji od roku 2014. Vzdělání získal v oborech finance a úvěr, management a výkonný management. Pracovní zkušenosti má jako úvěrový pracovník, vedoucí i ředitel finančního odboru a generální ředitel. Živil se také jako odborný poradce.

Do Zastupitelstva města Ostravy byl zvolen v komunálních volbách v říjnu 2014 jako bezpartijní na kandidátce hnutí ANO 2011. Do hnutí pak vstoupil v roce 2017, o rok později tedy do komunálních voleb mířil již jako lídr jeho kandidátky, svůj post obhájil.

V roce 2019 měl ambice stát se místopředsedou hnutí, na sněmu však zvolen nebyl, nicméně se stal členem představenstva hnutí. K jeho občanským aktivitám patří ochrana a pomoc zvířatům v nouzi. Je ženatý a má dvě děti.

Foto: Ostrava.cz Tomáš Macura

2. Petr Kajnar (ČSSD + LEČO)

Ani Petr Kajnar není pro místní nováčkem, je totiž předchůdcem Macury. Primátorem Ostravy byl v letech 2006 až 2014 a nyní by se chtěl na svůj někdejší post vrátit. S politikou začal už při psaní Několika vět, podpisu Charty 77 a společným zakládáním OF v Ostravě.

Poprvé se do Zastupitelstva Ostravy dostal v roce 1990. V roce 1997 vstoupil do ČSSD, o tři roky později se stal jejím předsedou v Ostravě. V letech 2002 až 2006 působil ve funkci investičního náměstka ostravského primátora, v roce 2006 se jím sám stal.

V roce 2014 se s ČSSD rozkmotřil poté, co se nedostal na její kandidátku do předčasných voleb do Sněmovny. Na stranu podal žalobu. To vedlo k jeho konci v zastupitelstvu i v pozici primátora, když se hnutí Ostravské fórum, kterého byl lídrem, nedostalo do komunálních voleb 2014.

S ČSSD se udobřil v roce 2019 a jako lídr krajských voleb v Moravskoslezském kraji získal mandát. Nyní kandiduje v komunálních volbách za ČSSD a hnutí LEČO (Lepší a čistá Ostrava).

Jako své cíle v zastupitelstvu označuje snahu zajistit pracovní místa pro zaměstnance uvolněné při útlumu těžebního průmyslu a vytvořit podmínky pro rozvoj průmyslu s vysokou přidanou hodnotou. Rovněž je mu blízká podpora univerzit.

Foto: cssd.cz Petr Kajnar

3. Roman Pekala (Trikolora + ZSP)

V roce 2012 absolvoval obor všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Poté nastoupil jako lékař na ortopedii Nemocnice Boskovice. Po čtyřech letech přestoupil na ortopedicko-traumatologické oddělené Nemocnice ve Frýdku-Místku, od roku 2020 je lékařem nemocnice NsP Karviná.

V komunálních volbách 2022 kandiduje v Ostravě za Trikoloru a hnutí Zdraví Sport Prosperita. Pilíři programu Trikolory jsou „Bráníme normální svět“, „Normální je pracovat, ne čerpat“ a „České zájmy na prvním místě“.

Druhé jmenované hnutí ustanovuje sedm priorit: zdraví, bezpečnost, vzdělání a vzdělávání občanů, životní úroveň občanů, zdravý životní styl, životní prostředí a ochrana vody a sport.

Foto: nandana.cz Roman Pekala

4. Jiří Jureček (STAN)

V roce 2014 se dostal na kandidátce STAN s názvem HC KORA pro Hošťálkovice do zastupitelstva. Když v roce 2016 během volebního období rezignoval starosta i místostarosta Hošťálkovic, Jurečkovi byla vyslovena důvěra a usedl v křesle starosty jednoho z 23 městských obvodů. Je také předsedou krajského výboru STAN v Moravskoslezském kraji.

V komunálních volbách v roce 2018 vedl kandidátku na ostravskou radnici a obhájil post starosty Hošťálkovic. V letošních volbách kandiduje znovu, a to za hnutí STAN na kandidátní listině STAROSTOVÉ pro OSTRAVU. Jakožto lídr je tak rovněž kandidátem na ostravského primátora. Voličům nabízí své zkušenosti, znalosti a kompetence pro společnou pozitivní proměnu města.

Foto: starostove-nezavisli.cz Jiří Jureček

5. Peter Harvánek (SPD)

Dříve působil jako pedagog a lektor finančního vzdělávání pro školy, poté přesedlal na manažera ve finančním sektoru. Je členem SPD, za které v komunálních volbách 2022 kandiduje jako lídr v Ostravě. Dle jeho slov je jeho cílem „pomoci vybudovat moderní město s kvalitními službami, ve kterém se všem občanům bude dobře žít“.

Foto: peterharvanek.cz Peter Harvánek

6. Jan Dohnal (Koalice SPOLU)

Předseda ostravské ODS, místostarosta Ostravy – Jihu a předseda oblastního sdružení Jan Dohnal má s komunální politikou dlouholeté zkušenosti. Členem ODS se stal již v roce 2001, o rok později byl zvolen zastupitelem pro Ostravu – Jih.

V letech 2013 až 2020 v tomto městském obvodu vykonával funkci předsedy ODS, poté již stanul v čele celé ostravské organizace ODS. Po volbách v roce 2018 se stal místostarostou Ostravy – Jih, do jehož gesce spadají úkoly na úsecích strategického rozvoje, oblast sociální péče a sociálně právní ochrany dětí.

V komunálních volbách 2022 kandiduje jako lídr koalice SPOLU na primátora Ostravy.

„Na základě relevantních dat, průzkumů a po diskusích s odborníky jsme sestavili program 15+1 Superbod pro Ostravu. Rozhodli jsme se kandidovat SPOLU za novou Ostravu, jsme přesvědčeni, že náš volební program zahrnuje vše důležité a jsme připraveni ukázat lidem jeho uvedení z papíru do praxe,“ uvedl Dohnal. Podrobný program nejdete zde.

Foto: ods.cz Jan Dohnal

7. Lukáš Semerák (Ostravak)

V minulých komunálních volbách bylo v Ostravě hnutí Ostravak po ANO druhým nejúspěšnějším subjektem. V letošních volbách tak chce hnutí komunálky vyhrát. Jejich lídrem je podnikatel Lukáš Semerák. Členem hnutí je Semerák od roku 2010, kdy bylo založeno. Je zde členem představenstva.

Nejprve usedl do zastupitelstva městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, poté přímo do zastupitelstva Ostravy, a nakonec i do rady města. Semerák se tak poprvé dostal do vedení města koncem roku 2015, kdy se hnutí Ostravak dohodlo s ANO, že ve stávající koalici nahradí ČSSD.

Ke kandidatuře na primátora Semerák mj. uvedl, že hnutí není lhostejné především znečištěné ovzduší a bude dělat maximum pro jeho zlepšení.

Foto: Profimedia.cz Lukáš Semerák

8. Lukáš Dvorský (PŘÍSAHA)

V komunálních volbách 2022 v Ostravě bude o přízeň voličů bojovat i občanské hnutí Roberta Šlachty Přísaha. Lídrem ostravské kandidátky je sochař a učitel Lukáš Dvorský. Ten již za hnutí kandidoval v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021, hnutí ale nedosáhlo potřebných pěti procent.

Program hnutí obsahuje představy, jak nastartovat Česko po covidu, zrušit dvojí spravedlnost, aby školství nabízelo stejnou šanci na úspěch, zachování dostupného a moderního zdravotnictví, včasnou pomoc skutečně potřebným a další. Podrobný program hnutí najdete na jejich webových stránkách.

Foto: Facebook Lukáše Dvorského Lukáš Dvorský

9. Martin Juroška (KSČM)

Členem KSČM je od roku 2006, poprvé ale kandidoval ve volbách do zastupitelstva městské části Ostrava – Michálkovice již v roce 2002 jako nezávislý kandidát za KSČM. Ve volbách uspěl a stal se zastupitelem městské části.

V roce 2006 postoupil na zastupitele města Ostravy. Později se stal starostou městské části Ostrava-Michálkovice. V letech 2012 až 2016 byl v zastupitelstvu Moravskoslezského kraje, kde byl i členem finančního výboru.

Juroška získal titul Ph.D. v oboru ekonomie. V současnosti je starostou městské části Ostrava-Michálkovice, figuruje jako lídr kandidátky KSČM a usiluje o post primátora Ostravy. Obecný program KSČM čítá 11 hlavních cílů, které strana uvádí na svých webových stránkách.

Foto: Profimedia.cz Martin Juroška

10. Lubomír Noga (Slezská lidem)

Hnutí Slezská lidem vzniklo v roce 2018 s cílem zlepšení životní úrovně zejména v oblasti Slezské Ostravy. Konkrétně se hnutí zaměřuje na kvalitu místního vzdělávání a strategii volnočasových aktivit, zlepšení městské infrastruktury (výstavba a údržba chodníků, cest, možnosti parkování, nových cyklostezek, nebo veřejného osvětlení), boj s chudobou a vzniku sociálně problematických lokalit i kvalitní život a péči o seniory.

V letošních komunálních volbách je lídrem strany podnikatel, IT specialista a manažer kybernetické bezpečnosti Lubomír Noga. Je předsedou a členem výboru hnutí a zastupitel městského obvodu Slezská Ostrava.

Foto: slezskalidem.cz Lubomír Noga

11. Aleš Dobrozemský (Patrioti ČR)

První výrazný úspěch zaznamenala strana Patrioti ČR v komunálních volbách 2018, kdy získala několik mandátů. Starosty má v Jindřichově Hradci a Benešově nad Ploučnicí, místostarosty v Praze 8, Jáchymově a ostravských Vítkovicích. Celkem Patrioti v roce 2018 získali 35 zastupitelů v celé ČR. V roce 2022 Patrioti ČR a Svobodní dohodly na spolupráci v komunálních volbách 2022 bez memoranda o spolupráci.

V nastávajících komunálních volbách 2022 Patrioti plánují kandidovat v ještě větším počtu obcí, zejména pak v dalších městských částech Prahy. Lídrem kandidátky v Ostravě je místostarosta Vítkovic Aleš Dobrozemský.

Foto: Facebook Aleše Dobrozemského Aleš Dobrozemský

12. Olga Šimánková (DZS - Za práva zvířat)

Demokratická strana zelených – Za práva zvířat vznikla v březnu 2009 jako středolevicový subjekt hlásící se k prosazování zelené politiky. Dovětek „Za práva zvířat“ byl připojen v roce 2019 poté, co se strana spojila s dalšími spolky a ochránci zvířat. Hlavní priority strany jsou, jak již název napovídá, ochrana zvířat a jejich práv, dále ochrana přírody, životního prostředí a ovzduší, ochrana krajiny a kulturního dědictví.

Po komunálních volbách 2018 má strana 14 zastupitelů, ve vedení měst a obcí obsadila celkem 38 postů včetně jednoho starosty. V letošních volbách je jedničkou kandidátky povoláním zubní instrumentářka Olga Šimánková.

13. Tomáš Raždík (Švýcarská demokracie)

V Ostravě chce v komunálních volbách uspět i hnutí Švýcarská demokracie. Lídrem kandidátky je jeho 2. místopředseda Tomáš Raždík.

„Naším cílem je zavedení ověřených principů uspořádání a řízení Švýcarského státu a následování konzervativní politiky po vzoru Švýcarska,“ uvedl Raždík v pořadu České televize.

V České republice strana požaduje mj. imigraci pod kontrolou státu, ozbrojenou neutralitu a nečlenství v NATO, stabilní měnu, minimální inflaci a zlaté rezervy, decentralizovaný stát, neutralitu a nezávislost či ústavu schválenou v referendu.

Foto: tomas-razdik.cz Tomáš Raždík

14. Andrea Hoffmannová (Piráti)

Náměstkyně primátora pro školství a sport v Ostravě a předsedkyně klubu zastupitelů v Porubě Andrea Hoffmannová je lídryní kandidátky Pirátů v Ostravě. V minulosti nabrala zkušenosti z nejvyšší politiky na postu asistentky europoslance. Profesně se celou svou kariéru věnuje také práci s mladými lidmi, pracovala také jako středoškolská učitelka.

Volební program pro komunální volby Piráti strukturují v základních pilířích jako bydlení, zdravotní péče, kultura, vzdělávání, doprava a další. Na komunální úrovni propagují otevřenou a moderní radnici. Celý program strany najdete na webových stránkách.