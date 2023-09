Aby se zrušila mafie a bylo na důchody. Voliči na Slovensku rozhodovali o novém vedení země

„Hlavně, aby byli peníze na důchody a aby se naše děti nemusely bát budoucnosti a nemusely odcházet do zahraničí,“ uvedla další volička.

Matoviče volila i další oslovená volička. „Myslím si, že Fico by si to tentokrát nezasloužil, protože za ty roky nic pro lidi neudělal,“ zmínila. Předseda strany Smer - sociální demokracie a trojnásobný premiér Robert Fico stál v čele slovenské vlády v letech 2006 až 2010 a 2012 až 2018.

Volební místnosti na Slovensku byly otevřeny od 7 do 22 hodin, několik místností kvůli komplikacím zůstávají otevřene až do 22:45. Do té doby také trvá volební moratorium během, kterého nemohou být známy první předběžné výsledky.