Vyrobí vodu i na poušti, zájem je až v Austrálii

Ale tím příběh nekončí. Nápadu se chytila česká firma Karbox ze zbrojařského koncernu CSG, která v Přelouči vyrábí kontejnery a nástavby na nákladní auta. S vývojáři z vysokého učení vyrobila zmenšenou verzi, kterou nazvali EWA a která se vejde i na vozík za osobní auto, a teď se s ní snaží prorazit do světa. Naposled v květnu bodovali na výstavě věnované vodě v Austrálii.

Ve světě nemá české zařízení na výrobu vody v této výkonnostní kategorii obdoby Miroslav Nosek, Karbox

„Ve světě nemá české zařízení na výrobu vody v této výkonnostní kategorii obdoby. První myšlenka byla, že to bude pro vojenské účely do misí v pouštích, ale poté jsme zjistili, že o to má zájem i civilní sféra,“ řekl Právu technický specialista Karboxu Miroslav Nosek.

Dodal, že jednají v Austrálii a v Saúdské Arábii. V pouštních oblastech obou zemí už výrobnu vody úspěšně vyzkoušeli a nemohli si stěžovat na nezájem.

Česká technologie vyrábějící vodu ze vzduchu vyhrála na Expo cenu za nejlepší inovaci

Výrobny vody si všimla také ropná firma pracující v Ka­zach­stánu. Na zařízení se přijeli podívat vojáci ze speciálních sil z USA i Česka, jednání začala i s nákupní agenturou NATO.

Podle Noska by v případě civilních zakázek šlo o větší výrobny vody. „Obce, které by o to stály, ale nechtějí jeden kontejner, z kterého teče voda, ale chtějí to jako celou infrastrukturu, tedy nejen výrobnu vody, ale i rozvody,“ poznamenal Nosek.

Větší zařízení SAWER dokáže vyrobit okolo šesti set litrů denně, ale podle Noska jsou schopni vytvořit výrobnu vody, která umí vyprodukovat 6500 litrů vody denně.

Menší stroj EWA dokáže „vytěžit“ ze suchého pouštního vzduchu až 30 litrů denně a v normálním prostředí až 70 litrů. Podle Nikoly Pokorného z ČVUT je určen jako pohotovostní zařízení pro armády a jiné bezpečnostní složky, aby měly zdroj vody do válečných nebo krizových oblastí a pro případ katastrof.

„V takových chvílích je voda k nezaplacení, pro různé záchranné složky může být naše zařízení velmi užitečné,“ řekl Právu.

Levnější než balená voda

Po návštěvě Austrálie věří, že mají šanci uspět i na civilním trhu. „Byli jsme ve velmi suché části Austrálie a tam mají drahou vodu, protože několik měsíců v roce jsou odkázáni pouze na balenou vodu, kterou jim musí stovky kilometrů dovážet,“ uvedl Pokorný. Spočítali, že ve srovnání s balenou vodou v Austrálii vyjde voda vyrobená českým strojem podstatně levněji.

„A i to naše malé mobilní zařízení má v lokalitách, kde je levná elektřina, ale je sucho, a drahá balená voda, obrovský potenciál,“ dodal vědec.

Vědci z ČVUT zvítězili v USA. Umějí nejlépe předpovídat počasí a modelovat atmosféry planet

Proti konkurenci je český stroj dražší, ale vyrobený litr vody vyjde za deset let životnosti zařízení mnohem levněji. Zároveň český vynález vyrobí zvláště v pouštním prostředí až několikanásobně víc vody.

České zařízení EWA je postaveno na využití tzv. sorpčního materiálu, který dokáže naakumulovat vzdušnou vlhkost i ve velice suchém prostředí. „Jsme tak schopní navlhčit suchý pouštní vzduch a poté je už jednoduché z něj získat vodu prostým ochlazením,“ popsal Pokorný.

Foto: Foto Karbox a ČVUT Tým ČVUT.

Ušetří energii

V nové, menší verzi přišli výzkumníci s řadou inovací, které ušetří energie na chlazení či ohřev vzduchu, využili třeba rekuperační výměník či upravený chladivový okruh.

Konkurenci mají pouze v USA, kde existují dvě firmy, které získávají vodu podobným způsobem.

Známá je firma Source hlavně proto, že do ní investují velké peníze lidé, jako je Bill Gates. Jejich panely poháněné na solární energii používají také sorpční materiály, ale už nemají jako český výrobek chladivový okruh.

„Potom jsou odkázáni na ochlazování okolním vzduchem, což ve velmi teplých podmínkách příliš nefunguje a produkce vody je pak minimální,“ podotkl vědec. V normálním prostředí dokáže americká firma vyrobit asi pět litrů denně, v suchém prostředí je to okolo dvou litrů. Jeden panel vyjde asi na dva tisíce dolarů, tedy skoro 50 tisíc korun.

Česká vědkyně se zabývá kvalitou vody. Znečištění se liší lokálně i v čase

Na rozdíl od amerických zařízení je český vynález poháněn primárně elektřinou ze sítě (propojení se solárními panely je ale také možné), tím pádem dokáže vyrábět vodu nepřetržitě.

Aby byla voda pitná, musí jít nejdříve do mineralizátoru. Poté je podle Noska nejen pitná, ale i chutná. „Máme otestováno českou hygienou, že to plní parametry pitné vody. V rámci výstavy jsme si to nechali otestovat v Austrálii, ani tam jsme neměli problém,“ dodal Nosek.