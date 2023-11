Vědci z Brna učí děti v Mongolsku, jak mít rád les

Význam lesa se snaží odborníci z Mendelovy univerzity vysvětlit v Mongolsku především formou her o přírodě. Často se do nich zapojují nejen děti, ale i dospělí.

Mongolsko tvoří ze značné části pastviny s koňmi, krávami, ovcemi a kozami, které jsou schopny spást veškerou zeleň. Do takto zničeného prostoru se pak bez větších potíží zakusuje vítr a písek z pouští. A zeleně v krajině ubývá.

Do poznávání lesa, nové výsadby a sbírání odpadků jsou zapojovány nejen děti a mongolští studenti, ale i běžní lidé, často kolemjdoucí. Odborníci z Mendelovy univerzity sází především na osvědčenou „školu hrou“ Jana Amose Komenského.

„Dokonce se nám stávalo, že dospělí se do her ponořili ještě více než děti a vyžadovali jejich opakování. To nás jen utvrdilo v tom, že tato cesta je správná,“ popsal jeden z koordinátorů projektu Václav Pecina.