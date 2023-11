Odborníci z Mendelovy univerzity se snaží v Mongolsku zastavit písečnou dunu

S rozšiřující se písečnou dunou, která se zakusuje do krajiny, bojují v Mongolsku vědci z brněnské Mendelovy univerzity. Snaží se najít nejen technická, ale i přírodní opatření, která by zastavila její postup. Problém řeší v oblasti Žavchlant, a to u druhého největšího mongolského města Darchanu. Omezuje se pastva, vysazují stromy – a výsledky jsou slibné.

Foto: Mendelova univerzita Brno Vědci se snaží zastavit písečnou dunu, která se u mongolského města Darchan zakusuje do krajiny