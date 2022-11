V noci se k nám Mars přiblíží nejvíce za poslední dva roky

• Aktualizováno

· Vůdce teroristické organizace Islámský stát (IS) abú Hasan Hášimí Kurajší byl zabit. Oznámil to podle agentur mluvčí islamistů v audiovzkazu na Telegramu. IS zároveň jmenoval nového vůdce, kterým se stal abú Husajn Husajní Kurajší. Celý článek