Univerzita Karlova a VŠE připravily kurz pro zájemce o práci v orgánech EU

Zájemci zvláště z řad absolventů VŠ, kteří by chtěli pracovat pro Evropskou unii, se mohou hlásit na nový kurz, který je připraví na přijímací testy do evropských institucí. Kurz přichystaly Univerzita Karlova (UK) a Vysoká škola ekonomická (VŠE) v Praze s cílem pomoci jeho účastníkům zvládnout přijímací řízení do institucí EU, které pořádá Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO – European Personnel Selection Office).

Foto: Yves Herman, Reuters Eurokomisařka Věra Jourová. Podle ní jsou Češi v unijních orgánech zastoupeni vzhledem k počtu obyvatel republiky nedostatečně.