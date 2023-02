Školy nepřehltili, zatím však nezapadli

Nenaplnily se tak nejhorší obavy zkraje uprchlické vlny, kdy ministerstvo školství počítalo se 150 tisíci dětmi, které by bylo třeba umístit do škol, jež by pod náporem praskaly ve švech.

„Docházka do mateřských škol od června stoupla. Navštěvuje je 70 procent dětí od tří let. Na střední školy chodila ani ne polovina mladistvých, většina zbývajících se zatím vzdělává dálkově online v ukrajinských školách,“ uvedli autoři průzkumu.

K lepšímu zvládnutí češtiny podle studie přispívá právě její výuka ve škole a zapojení do volnočasových aktivit. Nejlépe ovládají češtinu středoškoláci, kteří chodí do české školy.

Přitom polovina rodičů by si přála, aby se děti ve školách učily česky více, a zhruba stejný počet by chtěl více volnočasových aktivit s českými dětmi. Podle rodičů má většina dětí zájem se do volnočasových aktivit a kroužků zapojovat, ale účastní se jich jen 35 procent. Do kolektivu českých dětí se tak podle mínění rodičů začlenilo jen 39 procent.