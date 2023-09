S využitím přírody chtějí dát světu nové technologie

Výzkumníci se budou kupříkladu zabývat snižováním tření ve strojích. Přestože to na první pohled nevypadá, tak zhruba 23 procent celosvětové spotřeby energie se zmaří energetickými ztrátami spojenými s příliš velkým třením ve strojích. Snížení tohoto odporu povede k obrovským úsporám.

Nápověda, jak je to možné, může být ukryta v běžném lidském kloubu; tření v něm je totiž dvakrát nižší než ve strojích. Nejde totiž jen o to, součástky mazat, záleží také na materiálu, z něhož jsou vyrobeny. Do tohoto výzkumu je zapojena např. laboratoř biotribologie strojírenské fakulty VUT, v níž tým profesora Martina Vrbky mj. zkoumá tření v oku v souvislosti s činností víček a k testům využívá i oči z prasat.