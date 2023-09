Brněnští vědci přišli s recepturou, která zdvojnásobí odolnost betonu

„Chtěli jsme odstranit potíže s betonem a přišli přitom na to, jak jej dělat lépe. Problémem je to, že ztrácí pevnost, a navíc tuhne pomaleji,“ řekl Právu za tým výzkumníků Pavel Šiler.

Šiler v nadsázce poznamenal, že s kolegy v podstatě hledal protijed, tedy způsob, jak zinek v cementu co nejvíce potlačit. Výsledkem je speciální směs, která se přidá před výrobou betonu do cementu. Směs se následně postará o to, aby byl namíchaný beton odolnější.