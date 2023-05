Revoluce v diagnostice rakoviny slinivky. Pardubický chemik vynalezl speciální krevní test

Včasná diagnóza může nemocným minimálně prodloužit život o několik let nebo vést k úplnému uzdravení. „Člověk má málo příležitostí být u něčeho, co by mohlo znamenat převratnou událost v oblasti medicíny. Karcinomem slinivky dnes trpí desetkrát víc lidí než v nedávné minulosti a postihuje stále mladší ročníky,“ konstatoval na dnešním představení Holčapkova objevu v Pardubicích ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).