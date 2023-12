Podnikat chce každý čtvrtý student Univerzity Palackého. Ukázal to výzkum

Šetření, které realizoval Vědeckotechnický park Univerzity Palackého (VTP UP), odhalilo, kolik studujících potřebuje při studiích přivýdělek, jaké jsou jejich plány po škole, kolik z nich chce podnikat a jaká je jejich představa o nástupní mzdě.

„Je skvělé vidět, že také v dnešní době mají studenti zájem podnikat, i když třeba ještě nemají konkrétní představu v čem. Vědeckotechnický park se snaží studenty k podnikání dlouhodobě motivovat a díky provedenému šetření víme, co aktuálně studenti považují za úskalí při zakládání vlastního byznysu a jak jim můžeme být ještě více nápomocní,“ okomentoval výsledky dotazníkového šetření ředitel VTP UP Petr Kubečka.

Studující odpovídali i na dotaz, jaké jsou jejich plány po ukončení studia. Více než polovina respondentů (60 procent) plánuje nastoupit do zaměstnaneckého poměru a 25 procent studujících má v plánu podnikat.

Největší zájem je o podnikání v kombinaci se zaměstnáním. Z celkového souboru dotazovaných by 18 procent studujících rádo propojilo tyto dvě možnosti. Pouze 12 procent studentek a studentů má zájem pouze o podnikání, z čehož někteří z nich zatím nemají jasnou představu o tom, v jakém oboru. Zbývající respondenti by rádi po studiích cestovali, založili rodinu nebo pokračovali v dalším studiu.

Největší zájem o podnikání mají studenti Fakulty tělesné kultury a Filozofické fakulty UP, naopak nejméně se o podnikání zajímají studující z Fakulty zdravotnických věd UP. Za zmínku stojí také trend zájmu o samotné podnikání, který oproti roku 2012 vzrostl o pět procent.

V dotazníku došlo i na otázku výše nástupního platu. Nejvyšší nároky mají studující z Lékařské fakulty UP, kteří by rádi dosáhli na průměrný plat okolo 44 500 korun. Hned za nimi jsou respondenti z Fakulty tělesné kultury UP s představou 42 000 korun.