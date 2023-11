Počítačový model ucha od českých výzkumníků může vylepšit sluchové pomůcky

Jungwirth se do práce na modelu pustil v roce 2011 a podnětem pro něj bylo mimo jiné to, že chtěl porozumět problematice sluchového postižení, které má jeho syn.

„Fyzické měření na lidském uchu by bylo příliš invazivní a jediné, co se proto dosud nabízelo, bylo využití zvířecích modelů. Znovu se ukazuje, že počítačové modelování poskytuje vhled do konkrétních problémů tam, kde nelze provést experiment, a umožňuje porozumět systému jako celku,“ doplnili odborníci.