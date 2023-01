O Zlatého Ámose se utká 65 učitelů

„Nominace do Zlatého Ámose je největším uznáním, kterého se učitelkám a učitelům může dostat. Zvítězili u nejpřísnější poroty – u svých žáků,“ uvedl zakladatel a ředitel ankety Ladislav Hrzal.

Školáci a středoškoláci mohli své oblíbené učitele do soutěže přihlásit do konce prosince 2022. Častěji tak činili žáci základních škol, kteří do soutěže poslali 44 přihlášek. Dalších 21 učitelů nominovali studenti středních škol.