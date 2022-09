Nová hmota lehčí než sklo umí i vonět

Je ale mnohem lehčí, propouští jemné světlo a tlumí hluk. Univerzita už si kvůli materiálu podala patentovou přihlášku a vyhlíží zájemce, kteří by dokázali z nové hmoty vyrábět důmyslné aplikace, třeba designové prvky do interiéru, šperky nebo filtrační zařízení.

„Umím si představit designovou a zároveň funkční předstěnu z tohoto materiálu. Vytvarovat ji můžeme do téměř libovolné podoby, utlumí hluk z rušného okolí, jsou do ní zakomponovaná svítidla, která ji částečně prosvěcují, a navíc bychom ji mohli osázet rostlinami, které by čerpaly vodu s živinami přímo z té stěny,“ rozvádí jednu z možných aplikací nového materiálu Vlastimil Hotař, vedoucí katedry sklářských strojů a robotiky na FS TUL.