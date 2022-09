Úspěch českých botaniků. Podíleli se na tvorbě nové celosvětové mapy biodiverzity rostlin

Tým zmapoval, jak moc se mění odhady biodiverzity rostlin, když se oblast vzorkování pohybuje od několika metrů čtverečních do hektarů. Přehled oblastí, která se na malých územích vyznačují podobnou rozmanitostí jako třeba oblasti Amazonského deštného pralesa, vědci zpracovali do nové celosvětová mapy.

„V biogeografii a ekologii se dlouho zdůrazňuje, že největší počty rostlinných druhů se nacházejí v tropických oblastech a směrem od rovníku k pólům se druhová rozmanitost zmenšuje. To je pravda, ale jen když hodnotíme údaje o počtech druhů ve velkých územích, např. krajinných celcích či administrativních regionech,“ vysvětlil nové zjištění ředitel Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU Milan Chytrý.

„Druhově nejbohatší nelesní ekosystémy se vyskytují jak v tropických oblastech, tak mimo tropy – to je nové a pro leckoho možná překvapivé zjištění, ale dobře to zapadá do našich studií, které jsme ve střední Evropě a na jižní Sibiři prováděli už před deseti lety,“ upřesnil.