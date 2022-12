Mumie není jen vědecký materiál

To je složitá otázka. Určitě by nebylo namístě dávat stopku vědeckému výzkumu, ale je třeba myslet na pietu. Vnímat, že jde o lidské ostatky, nejen o vědecký materiál. Každopádně praxe je různá.

Třeba můj kolega Jan Turek vede výzkum tisíce let starých mohylových hrobů pod Řípem. Pokud odkryje nějaký hrob, otevírají se před ním tyto otázky opravdu naléhavě, dokonce i když jsou to zcela anonymní, velmi staré hroby, u nichž by bylo snadné zapomenout na lidský rozměr a pracovat s ostatky jako s antropologickým mate­riálem. A vím přímo od něj, že o takových věcech velmi přemýšlí.