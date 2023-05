Mléčná dráha nad říší divů. NASA publikovala českému fotografovi už 40. snímek

„Astronomické snímky dne NASA jsou dostupné i české veřejnosti, a to na webu České astronomické společnosti, kde je každý den zveřejňujeme s českým popisem, jehož autorem je Ing. Josef Chlachula, který jej každý den bez jediné přestávky překládá již neuvěřitelných více než 23 let,“ upozornil v nynější tiskové zprávě mluvčí České astronomické společnosti (ČAS) Pavel Suchan.

Snímek dne NASA z 29. května 2023 s názvem Mléčná dráha nad tyrkysovou říší divů (Milky Way over a Turquiose Wonderland) vznikl letos 14. února a vidíme na něm pláž ostrova Soneva Jani v Indickém oceánu. Pláž je silně nasvícena modrou září světélkujícího planktonu, jehož aktivita letos trvala mnohem déle než v jiných letech - většinou trvá do poloviny ledna.