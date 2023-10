Logická olympiáda táhne, žáci mnohdy soutěží až do maturity

Základní kolo 16. ročníku Logické olympiády, soutěže zaměřené na rozvoj logického myšlení a vyhledávání skrytých talentů, už běží. Žáci a studenti z celé ČR právě vyplňují online testy, jejichž výsledky je mohou zanedlouho posunout do krajských kol a dále do celostátního finále soutěže. Co je vůbec hlavním lákadlem Logické olympiády?

Foto: Mensa Česko Zájem o Logickou olympiádu roste