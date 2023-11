Lékaři transplantovali první životaschopnou oční bulvu v historii

„Jen to, že jsme transplantovali oko, je ohromným krokem vpřed, něčím, o čem se po století jen hovořilo, ale nikdy se to nikomu nepodařilo,“ řekl chirurg Eduardo Rodriguez, který operaci vedl.

Transplantované oko nedokáže skrze oční nerv komunikovat s mužovým mozkem. „I kdyby jen malý počet nervových buněk prorostl do mozku, byl by to velký úspěch,“ řekl Rodriguez. Aby to vědci podpořili, odebrali z kostní dřeně dárce dospělé kmenové buňky, které vpravili během transplantace do Jamesova očního nervu.