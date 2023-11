Končí termín podávání přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou

V únoru si pravděpodobně budou moci zároveň podat až tři přihlášky na školy, které talentovou zkoušku nevyžadují. Zvýšení počtu těchto přihlášek ze dvou na tři je součástí novely školského zákona, kterou ve středu schválil Senát. Přihlášky by měli mít uchazeči možnost předkládat elektronicky a budou v nich označovat, na které ze škol by chtěli studovat nejvíc.

Podle novely by ale mohli využít přihlášky až na pět škol, a to dvě s talentovou zkouškou a tři bez ní. Všechny školy, o které budou mít zájem, pak budou muset v únoru vyplnit v přihlášce a určit jejich prioritu. Priorita škol bude podstatná ve chvíli, kdy se žákovi povedou zkoušky na více školách.

Talentové zkoušky se budou konat od 15. do 31. ledna na konzervatořích, od 2. ledna do 15. února na gymnáziích se sportovní přípravou a od 2. do 15. ledna na obory, které patří do skupiny vzdělávání umění a užité umění.