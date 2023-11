EU bojuje proti „greenwashingu“. Prodejci budou muset prokazovat dopady na životní prostředí

„Obecně je dost často problém i to, že firmy neznají svůj dodavatelský řetězec. Většina firem se omezuje na měření udržitelnosti jen u sebe a svého fungování, ale nejsou schopny říct nic o svých dodavatelích, např. odkud pochází suroviny, za jakých podmínek produkt vznikl, způsob přepravy a podobně. To je ale něco, s čím bude do budoucna počítat i evropská směrnice, a proto je dobré být na to připraven,“ myslí si Martin Žabka, vedoucí komunikace Heureka Groups, která provozuje také projekt Udržitelný e-shop.