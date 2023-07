Chytrý skleník umožní sklízet vlastní rajčata i v prosinci

„Umíme běžný skleník naplnit senzory a nejrůznějšími vychytávkami tak, že bez problémů zvládne provoz od března do ilvestra. Systém se postará o dostatečnou vlhkost i závlahu, teplo i větrání. Kamerou může majitel z dovolené na druhém konci světa zkontrolovat, co právě dělají jeho kedlubny. Pokud se rostlinkám daří, tak vlastně tančí,“ řekl Právu s úsměvem vývojář.

Samozřejmě lze skleník přeměnit i tak, aby měl celoroční provoz, ale to už je nutné ve středních a vyšších polohách zateplit okna polykarbonátovými deskami. K závlaze je možné využívat dešťovku - voda se uvnitř rozprašuje a skleník může jet i na solární energii.

„Chytrý skleník je životní změna. Lidem ani tak moc nejde o to, kolik díky němu ušetří, spíše řeší to, že mají skutečně zdravé potraviny. Skleník s vychytávkami je pro ně v chladném období zelenou oázou klidu. To je asi největší motivace, proč si ho pořizují,“ uvedl David Bažout.