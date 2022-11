Budoucí zubaři se v Brně učí v jednom z nejmodernějších simulačních center v Evropě

„Studenti pracují na simulátorech s dentálními mikroskopy, které se běžně v klinické praxi používají pro řadu specializovaných výkonů, jako je třeba ošetření kanálků a podobně. Dříve se to ti hotoví studenti museli učit až když do té praxe přišli. U nás se to začínají učit už v průběhu toho studia, to znamená, že určitě budou do té praxe odcházet s mnohem lepší manuální dovedností a už budou moci to ošetření pacientů provádět mnohem kvalifikovaněji již od počátku té vlastní praxe,“ popsala studium Lydie Izakovičová Hollá.