Archeologové ukázali téměř zapomenuté nálezy z jezera

V Archeoparku, odvážné stavbě zakomponované do svahů Pálavy, v rámci dne archeologů představili novou výstavu. Přibližuje výsledek práce archeologů v letech před napuštěním trojice přehradních nádrží na Dyji, konkrétně jezera pod Pavlovem.

Lokalitu archeologové zkoumali v letech 1982 až 1988. „Bylo to šest let nepřetržité práce, byla to až průmyslová archeologie, která dala spoustu nálezů, ale už nebyl čas s nimi dále pracovat, roztřídit a prozkoumat je. Skončily v depozitářích, když jsme se k nim teď dostali, našli jsme v sáčcích i vosí hnízda,“ řekl Právu archeolog Martin Novák z Archeologického ústavu Akademie věd ČR Brno, který se podílí na zpracování dosud neuspořádaných nálezů.