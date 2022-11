Vnuk Josefa Lady: Na Vánoce si děda pouštěl Beethovena a jedl kubu

„Ladovské motivy nám ukazují, jaký život tehdy býval, jak se lidé chovali, jak si děti hrávaly, hlavně venku, a to vše v nás probouzí určitou nostalgii,“ myslí si.

Zároveň ale připomíná, že Josef Lada nebyl jen „malířem zimy“. „Byl malíř všech ročních období. Také spisovatel a jevištní výtvarník. Nesmím zapomenout ani na obrovské množství ilustrací ke Švejkovi jak černobílých, tak barevných. Na dětské ilustrace a na rané období humoristické. Jeho humorné ilustrace byly velice trefné a mají přesah do dnešní doby,“ dodává.

„Mým úkolem je co nejlépe pečovat o dílo Josefa Lady a také Aleny Ladové, mojí maminky. Aby bylo stále připomínáno a aby se o něm vědělo,“ vysvětluje svoji roli. „Je to velká zodpovědnost vůči mým předkům. Je to zároveň velice krásná a smysluplná práce.“