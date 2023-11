Více než stovka krampus čertů bude o víkendu k vidění na pražském Výstavišti

Akce je rozdělená na odpolední Krampus family show a večerní Krampus night show. Family show je vhodná pro rodiny s dětmi ve věku 3–15 let (v doprovodu rodičů) a představí se na ní cca 50 čertů. Trasa průvodu je dlouhá cca 500 m. Krampus night show je určená pro dospělé a děti od 15 let, čerti na ní budou pořádně řádit a to na trase dlouhé cca 750 m.