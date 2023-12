Věra Kmoníčková: Dřív lidem stačilo naleštit si jablíčko a být spolu

Manžel se ale prý začínal bát, že s ní bude doma k nevydržení. A co osud nechtěl, před dvěma lety objevila inzerát na ředitelku Muzea v přírodě Zubrnice. „Vyrazili jsme sem na přelomu září a října na výlet a bylo to tu kouzelné. Vystoupila jsem z auta a rozhodla se, že udělám vše pro to, abych tu mohla pracovat. No a vyšlo to.“