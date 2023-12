Nevydrží bez dláta. Řezbář z Plzeňska už třicet let tvoří jedinečná díla

V patnácti letech potkal plzeňského řezbáře Jaroslava Sekyru, jehož umění ho hned oslovilo. „To byl mistr a úžasný člověk. Dělal z jednoho kusu, nic nelepil. Šel jsem za ním, že to chci taky vyzkoušet,“ pokračuje Ulrich.

První výrobek si dobře pamatuje, podle vzoru svého učitele vyřezal přívěsek brouka. „Líbil se mu. Řekl mi, ať to zkouším dál. Od té doby jsem už vlastně nepřestal,“ vzpomíná pětačtyřicetiletý muž na své začátky.

Metrový betlém, který pan Ulrich propůjčuje do kostelů nebo na výstavy. Práce na takovém díle trvá nesčetně hodin

Pod rukama mu vznikají díla propracovaná do nejmenšího detailu. Ať už jde o pro něj oblíbené betlémy, nebo sochy, obrazy, loutky, šperky, či další předměty. Nejčastěji sahá po lipovém dřevu.

Ty se mu rozhodně neztratí, zvlášť když se pustí do větších kusů. Nedávno třeba dokončil Ježíška v nadživotní velikosti, jehož lidé mohou obdivovat během Vánoc v plzeňské katedrále svatého Bartoloměje.

„Jeden půjčuji do kostelů nebo na výstavy. Další ještě nemám hotový,“ sděluje a v ruce drží postavu ponocného s chodským psem. „Objednala si ho stálá zákaznice, která každoročně rozšiřuje betlém a přidává do něj figuru ode mě. To mě těší,“ doplňuje řemeslník.