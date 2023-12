Na Štědrý den se bude v Praze tradičně rozlévat rybí polévka

Rozlévání polévky na Staroměstském náměstí začne v 11:00 a do vydání zásob ji bude moci přijít ochutnat každý. „Dobré tradice ctím a rozlévání ‚primátorské polévky‘ mezi ně nepochybně patří, těším se na to i letos. Hlavní město myslí i na lidi v nouzi, a to nejen o Štědrém dni,“ uvedl Bohuslav Svoboda.