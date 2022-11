Jak bez nervů uklidit na Vánoce

Hned na začátku nabízíme tip, co rozhodně nemusíte dělat! Zaprvé vynechte malování, lakování podlah, natírání dveří apod. Kdo to zažil, a že je nás překvapivě hodně, ví, o čem mluvíme. Sice to vypadá, že se tím pádem například po malování byt zároveň i nádherně uklidí, ale vážně, za ty nervy a spousty času to před Vánoci nestojí.