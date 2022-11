Husa je sváteční pták, proto zájem o ni neklesá, míní farmář z Valašska

Proč se farma, která chová masný skot, ovce a bio kuřata, zaměřila také na husy, je podle Dobeše jednoduché. „Protože je to dobrý pták, příjemné se chová, je to ušlechtilé zvíře a je to segment na trhu, který není. Většina martinských hus v České republice je z Maďarska,“ řekl. Současně přiznal, že když si vzali husy na chov poprvé, hned pochopili, proč je nechovají ostatní. „Protože to není zase až tak úplně jednoduché, a to ani porážka. Třeba kuřata jsou daleko snadnější na chov,“ poznamenal.