Hobojista Vilém Veverka: Gottovu desku jsem dával jako dárek

Většina hudebníků dříve nebo později zatouží nahrát vánoční album. Jak to bylo u vás?

V případě mého alba není původní myšlenka má. Už před lety s ní přišli zástupci Supraphonu, společnosti, u které své desky vydávám. Shodli jsme se na tom, že vánočních alb už vyšlo dost, ale oni to vnímali tak, že od roku 1969, kdy Karel Gott nahrál ve studiu Mozarteum slavné album Vánoce ve zlaté Praze, se nikdo se skladbami, které na něm jsou, nepopasoval. Zeptali se mě, jestli bych nechtěl vytvořit v kontextu jeho alba své.

Už v minulosti mě napadlo, že bych jednou mohl vánoční album nahrát. Neudělal jsem to ale z mnoha důvodů, třeba proto, že se takový titul z logiky věci prodává maximálně dva měsíce v roce. Váhal jsem i tentokrát, ale v prosinci loňského roku jsem nabídku Supraphonu naprosto vážně zvážil a rozhodl se nahrát album, které obstojí na bázi instrumentálně-vokální a zároveň přinese nový pohled na to, jak může vánoční kolekce také v roce 2022 vypadat.

Současně je to hodně volné pokračování desky Vánoce ve zlaté Praze, bez toho, že bych se chtěl s Karlem Gottem jakkoli srovnávat.

V čem spočívá to volné pokračování?

Jako hudebník si dlouhodobě mapuji terén, abych měl přehled o tom, co vytvořili moji kolegové. Mám naposlouchanou spoustu vánočních alb, mezi nimi také právě Vánoce ve zlaté Praze. Považuji ho za nejlepší s vánoční tematikou, které u nás kdy vzniklo. Byl to pro mě zřejmě jeden z největších inspiračních zdrojů.

Na mém a Gottově albu je mnoho skladeb shodných. Vycházejí ze své podstaty, mají ale jiná aranžmá. Gottovu albu vládne tenor, mému hoboj a soprán Patricie Janečkové, která na desce zpívá. Našli bychom i další spojitosti.

Pouštěl jste si doma o Vánocích Gottovo album?

Ano, bylo jediné, které jsem si v tom čase přehrával. Mám ho dokonce tak rád, že jsem ho svým přátelům a známým několikrát věnoval jako dárek. Mnoho z nich bylo překvapených a nadšených, protože to pro ně byla vzpomínka na jejich dětství či mládí.

Kdyby Karel Gott žil, oslovil byste ho k tomu, aby s vámi na vašem vánočním albu spolupracoval?

Teď se pohybujeme v hypotetické rovině, ale to nám umožňuje trochu více popustit uzdu fantazie. Představme si tedy, že se píše třeba rok 2000 a já přemýšlím o tom, jak pojmout své vánoční album. Domnívám se, že případná účast Karla Gotta na něm by bylo minimálně jedno z témat, o němž bych s lidmi ze svého týmu diskutoval. I kdyby měl být hostem jen v jedné či dvou písních. Netroufám se však odhadnout, zda by to bylo fakticky realizovatelné.

Setkal jste se někdy s Karlem Gottem na pódiu?

Byli jsme od sebe už dost generačně vzdálení a kromě akcí Supraphonu jsme realizovali jeden společný koncert. Byl charitativní pro pražské gymnázium PORG a bylo to zhruba před osmi lety.

Je hoboj nástroj, který k interpretaci vánočních skladeb patří?

Jednoznačně ano. Vánoce mnohdy přímo i nepřímo evokují něco, co se vztahuje ke staročeské sváteční estetice. Došli bychom v tom až k Janu Jakubu Rybovi, autorovi České mše vánoční. Možná si to naše publikum nepřipustí hned, ale právě co do estetiky je období baroka s Vánocemi spojené. A v barokních skladbách hrál hoboj jednu z hlavních rolí. Mezi nástroji to byl v té době korunovaný král.

Proč jste pro zpívané pasáže na albu oslovil Patricii Janečkovou?

S Patricií jsme se poprvé setkali na festivalu Smetanova Litomyšl v roce 2021. Když jsem potom se svým týmem diskutoval o tom, kdo nám svým projevem nejvíce zapadá do skladeb na Christmas Albu, shodli jsme se právě na ní. Celou desku svým zpěvem posouvá dál, bez vokální složky by to zřejmě ani nešlo. Patricia dodává albu ten správný parfém.

Jaké tedy má ambice?

Chtěli jsme vytvořit desku, která bude dělat našim posluchačům o Vánocích radost. Nejenom v tomto čase, ale věřím, že i v časech následujících. A nejenom lidem, kteří primárně poslouchají klasickou hudbu, ale i těm, kteří se k ní dostanou okrajově anebo ji neposlouchají vůbec.

Já sám tou deskou uzavírám pomyslný kruh. Naplnil jsem de facto všechny základní pilíře toho, co se s hobojem dalo v první fázi vytvořit a nahrát. Že mi k tomu stačilo čtrnáct let, považuji za mimořádný úspěch. Je to také svého druhu osvobození, protože už mi nikdo neříká, že bych měl ještě nahrát to či ono album, že cosi chybí.

Jak bude vypadat začátek pomyslné druhé etapy?