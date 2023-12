Děti z domovů nešetří za dárky vděkem a dojetím, někdy tam bývá i smutno

Děti našly ve středu pod stromečkem dárky, o které si napsaly, a jejich reakce byly bezprostřední. „Ježíšek mi oproti přání ještě přidal, musela jsem být opravdu hodná,“ pochvalovala si Kristýna, která několikrát zopakovala: „Jsem šťastná!“

Štědrý den bude trávit v domově. „Někdy tam bývá i smutno, nemáme tam rodinu, ale my se zabavíme. Budou tam i sourozenci, takže si to užijeme. Budeme smažit řízky a zase se upatláme od salátu,“ smála se.

Pod stromem ve středu našla vše, o co si napsala. Dostala mikinu i plakát svého oblíbeného labelu Milion Plus. Podobně nadšený byl i třináctiletý Tadeáš. „Přesně, jak jsem to chtěl. Fotbalovej míč a brankářské rukavice,“ rozplýval se. Nejmenším dětem pak zářily oči z aut, hraček a spokojená byla i dívka, která dostala od Ježíška dres Sparty.

Charitativní kalendář Veroniky Kašákové podpoří děti z dětských domovů

Právě Vánoce bývají v dětských domovech ještě daleko emotivnější a náročnější než v rodinách. Jak sdělil Novinkám ředitel domova v Žíchovci Josef Peiker, letos tam bude trávit Štědrý den třináct z třiceti dětí.

„Špatně se mít rozhodně nebudou. Dělají vše, co by dělaly v rodině. Připravují večeři a pak je rozdávání dárků, které dostávají od dětského domova. To jsou hlavně praktické věci,“ vysvětloval ředitel.

Dětské domovy mají v České republice většinou plno. „Spousta lidí si myslí, že jsou u nás sirotci nebo děti z romských rodin, ale to už není dávno pravda. Jsou u nás především děti, jejichž rodiče se o ně nemůžou, nechtějí nebo nedokážou starat,“ upozornil Peiker.

Dětí v péči státu výrazně přibylo. Zejména kvůli bytové nouzi

Zmínil, že jen v minulém týdnu přibylo v domově pět dětí z jedné rodiny. „Matka je opustila a otec je na tom sociálně špatně. Jsou to děti od pěti do šestnácti let,“ konstatoval ředitel.

Období před koncem roku je vždy náročnější i pro vychovatele, kteří mají služby. „Vánoční období je vždycky emocionálnější. Není to zase tak, že by se děti hroutily, ale je to najednou zase pro ně něco jiného, když si představí, že by Vánoce mohly trávit v rodině,“ připouští Peiker.

Foto: Pavel Orholz, Novinky Děti z Žíchovce si užívaly rozbalování dárků.

Takové akce, jako připravil nadační fond Jihočeské naděje, jsou podle něho před Vánoci pro děti obzvláště důležité. Především když dostaly i dárky, které opravdu chtěly. „Viděli jste to sami, jaké to budí emoce, až k slzám. Je to pro ně důležité z hlediska dárků, ale také jim to výrazně zpestří tento čas. Následovat pak bude Silvestr a to chystáme ohňostroj i večerní procházku,“ dodal Peiker.

Akci Strom splněných přání pořádala nadace, kterou založil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, už posedmé. „Je to jedna z našich nejoblíbenějších akcí. Pokaždé vybereme jiný domov z Jihočeského kraje. Snažíme se však děti z domovů podporovat i jinak, například máme program, kdy jim platíme řidičské průkazy, aby si snáze našly práci,“ uzavřel Kuba.